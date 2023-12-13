На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
Середа, 13 грудня 2023, 15:06 -
На всіх автозаправних комплексах "Укрнафти" встановили дротові телефони.
По це йдеться в повідомленні компанії.
"На випадок проблем зі зв'язком зараз чи в майбутньому: на кожному автозаправному комплексі "Укрнафти" встановлений дротовий телефон", - зазначили в компанії.
Телефоном можна скористатися, щоб викликати служби екстреної допомоги.
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Нагадуємо:
Мережа "Укрнафта" наразі налічує 459 працюючих АЗК, що розташовані по всій Україні.
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