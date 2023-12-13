На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо

На всіх автозаправних комплексах "Укрнафти" встановили дротові телефони.

По це йдеться в повідомленні компанії.

"На випадок проблем зі зв'язком зараз чи в майбутньому: на кожному автозаправному комплексі "Укрнафти" встановлений дротовий телефон", - зазначили в компанії.

Телефоном можна скористатися, щоб викликати служби екстреної допомоги.

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Нагадуємо:

Мережа "Укрнафта" наразі налічує 459 працюючих АЗК, що розташовані по всій Україні.