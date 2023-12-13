Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет

Кабінет Міністрів прийняв рішення, яке дозволить приватизацію єдиних майнових комплексів державних підприємств "Ічнянський спиртовий завод" та "Червоненський завод продтоварів".

ПРо це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Згідно з рішенням, яке уряд ухвалив 12 грудня, Фонд державного майна отримав підстави припинити реорганізацію цих заводів та можливість їх приватизувати. Ккошти з їх продажу надійдуть до державного бюджету України.

У Мінекономіки нагадали, що у серпні цього року Фонд держмайна виставив на приватизаційний аукціон Струтинський спиртзавод на Львівщині зі стартовою ціною 31,3 млн грн.

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У вересні найдорожчим за всю історію малої приватизації лотом, який ФДМУ виставив на аукціон, став Зарубинський спиртзавод у Тернопільській області. Стартова ціна — 245,4 млн грн.

Нагадуємо:

До кінця 2023 року ФДМУ виставить на приватизацію ще майже 200 державних підприємств та інших об'єктів.

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За 10 місяців 2023 року ФДМУ провів в Prozorro.Продажі 335 аукціонів. До держбюджету надійшло майже 2,7 млрд грн від приватизації державних активів.