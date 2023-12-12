Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України

Європейська комісія у вівторок, 12 грудня, схвалила підготовлену пропозицію про механізм використання доходів від заморожених суверенних активів Росії на користь України.

Про це журналістам повідомив високопосадовець ЄС на закритому брифінгу, пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Співрозмовник журналістів зазначив, що Єврокомісія не публікуватиме пропозицій, а передасть їх Європейській раді для вивчення й ухвалення рішення.

Він пояснив, що пропозиція ЄС випливає із ситуації, за якої після знерухомлення активів Центробанку Росії в європейських країнах центральні депозитарії (фінустанови, які використовуються для транзакцій між покупцями й продавцями) були змушені покласти в банки частину з цих активів, які приносили прибуток.

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"Згодом це принесло велику суму доходу, що і далі зростає. Ці виняткові доходи є лише завдяки рішенню про іммобілізацію. Зрештою, центральні депозитарії записали ці доходи як прибуток на своїх рахунках, і держави-члени почали підвищувати корпоративний податок на цей прибуток", – продовжив він.

У результаті Єврокомісія вирішила, що саме ці доходи слід використовувати для допомоги у відбудові України. Але це є довгостроковою метою, додав співрозмовник журналістів, а зараз же Єврокомісія зосередилась на тому, щоб виокремити доходи від росактивів і "убезпечити" їх.

"Короткострокова мета полягає в тому, щоб переконатися, що це можливо, виконавши два завдання: змусивши центральні депозитарії управляти й реєструвати окремо всі ці доходи, щоб їх можна було чітко ідентифікувати у своїх системах бухобліку, і, по-друге, цей чистий прибуток відсьогодні буде заборонено розподіляти серед акціонерів або інших третіх сторін – він має залишатися в центральному депозитарії", – пояснив високопосадовець ЄС.

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Хоча він утримався від конкретних оцінок доходів від цих активів, за даними Financial Times, Євросоюз має намір залучити 15 мільярдів євро із заморожених активів Росії для надання фінансової допомоги Україні.

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Європейська правда