Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"

фото з facebook Гереги

Народний депутат, співласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" Олександр Герега у щорічних деклараціях вказав, що з 2021 року має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії.

Про це пишуть "Схеми" із посилання на держреєстр декларацій, публічний доступ до якого НАЗК відновило 10 грудня.

Так, у поданих деклараціях за 2021 та 2022 роки Герега зазначив, що і він, і його дружина Галина Герега мають посвідку на довгострокове проживання в Іспанії. У декларації за 2020 рік такий документ нардеп не вказував, зазначають журналісти.

Також Герега задекларував кілька об’єктів нерухомості в Іспанії - житловий будинок та земельні ділянки сукупною вартістю близько 100 мільйонів гривень.

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"Зокрема, це житловий будинок площею 455 квадратних метри і вартістю близько 3 мільйонів гривень, "ізольоване житло" та земельну ділянку площею 3180 квадратних метри, ціною у понад 62 мільйони гривень, і ще одну "ділянку з житлом" - площею 1378 квадратних метрів та вартістю понад 30 мільйонів гривень.

Всі ці об’єкти записані на дружину депутата - Галину Герегу. У неї ж, відповідно до декларації, сукупно понад 1 мільйон євро на рахунках в двох іспанських банках у Валенсії", - пишуть "Схеми".

За даними журналістів, з початку повномасштабного вторгнення і до травня 2023 року Олександр Герега провів закордоном сумарно 209 днів.

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Раніше "Слідства.Інфо" писало про коштовну нерухомість подружжя Герег в іспанському містечку Бенікасім, частину з якої місцеві медіа оцінили у майже шість мільйонів євро. Дві сусідні ділянки там Галина Герега придбала у 2017 і 2018 роках.

Економічна правда