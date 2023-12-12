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МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній

Вівторок, 12 грудня 2023, 17:56 - Лія Ільченко

Міжнародний валютний фонд (МВФ) застеріг Україну від створення державного холдингу, що об'єднуватиме всі держпідприємства.

Про це йдеться у документах МВФ до другого перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility – EFF), які оприлюднив Фонд.

МВФ вважає таке рішення передчасним.

"Створення холдингової компанії (...) на цьому етапі є передчасним з огляду на фінансові та потенційні ризики управління. Натомість співробітники (Фонду) убачають сенс у вивченні варіантів зміцнення управління держпідприємствами за допомогою наявної програми реформування корпоративного управління держпідприємствами", - ідеться в матеріалах МВФ.

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У Фонді послалися на передовий досвід, який передбачає необхідність чітко визначити обсяг і мандат управління держпідприємствами, включно з ролями й мандатами ключових держустанов і консультаціями з міжнародними партнерами.

Крім того, наполягають у МВФ, Україні слід дотримуватися чіткої програми реформування держпідприємств, з огляду на ухвалення закону про корпоративне управління держпідприємствами №5593-д, відповідне вторинне законодавство тощо..

Також у МВФ зазначили, що чинна правова база для віртуальних активів може становити ризики для стабільності цін та ефективності монетарної політики.

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Нагадуємо:

З ідеєю створення єдиного держхолдингу виступав Рустем Умєров, який очолював Фонд держмайна і зараз очолює Міноборони. Цю ідею підтримували також у Мінекономіки і заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

МВФ
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