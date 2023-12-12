На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу

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Через збій у мережі мобільного оператора "Київстар" унаслідок кібератаки у частині населених пунктів Київської області не працює система оповіщення.

Про це повідомив у Facebook керівник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Київська ОВА вживає всіх заходів, щоб жителі області попри збій у роботі мобільного оператора "Київстар" вчасно отримували інформацію про сигнал "Повітряна тривога", - написав Кравченко.

Наразі, за його словами, через такий збій не працює система оповіщення в низці населених пунктів:

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Буча

Ірпінь

Вишневе

Березань

Сквира

Ржищів

Тараща

Володарка

Гірська територіальна громада (Бориспільській район).

"Крім того, наразі є точкові відключення системи оповіщення в місті Бориспіль і ще в 75 населених пунктах. Але в усіх цих населених пунктах сигнал "Повітряна тривога" дублюється іншою системою оповіщення.

У тих населених пунктах, де є проблеми з роботою системи, будуть працювати екіпажі патрульної поліції та ДСНС. Вони через гучномовці сповіщатимуть про повітряну небезпеку", - додав очільник ОВА.

Він додав, що на Київщині функціонують Пункти незламності, обладнані точками доступу Wi-Fi - там мешканці пристоличного регіону зможуть приєднатися до мережі інтернет.

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Нагадаємо:

12 грудня через хакерську атаку стався масштабний збій у роботі "Київстару".

Через це на території Сумської міської територіальної громади тимчасово не працює система оповіщення про тривоги.

На відміну від Сум і Борисполя, у Києві збій у роботі оператора "Київстар" не впливатиме на функціонування системи оповіщення про повітряну тривогу.

Економічна правда