На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
Через збій у мережі мобільного оператора "Київстар" унаслідок кібератаки у частині населених пунктів Київської області не працює система оповіщення.
Про це повідомив у Facebook керівник Київської ОВА Руслан Кравченко.
"Київська ОВА вживає всіх заходів, щоб жителі області попри збій у роботі мобільного оператора "Київстар" вчасно отримували інформацію про сигнал "Повітряна тривога", - написав Кравченко.
Наразі, за його словами, через такий збій не працює система оповіщення в низці населених пунктів:
- Буча
- Ірпінь
- Вишневе
- Березань
- Сквира
- Ржищів
- Тараща
- Володарка
- Гірська територіальна громада (Бориспільській район).
"Крім того, наразі є точкові відключення системи оповіщення в місті Бориспіль і ще в 75 населених пунктах. Але в усіх цих населених пунктах сигнал "Повітряна тривога" дублюється іншою системою оповіщення.
У тих населених пунктах, де є проблеми з роботою системи, будуть працювати екіпажі патрульної поліції та ДСНС. Вони через гучномовці сповіщатимуть про повітряну небезпеку", - додав очільник ОВА.
Він додав, що на Київщині функціонують Пункти незламності, обладнані точками доступу Wi-Fi - там мешканці пристоличного регіону зможуть приєднатися до мережі інтернет.
Нагадаємо:
12 грудня через хакерську атаку стався масштабний збій у роботі "Київстару".
Через це на території Сумської міської територіальної громади тимчасово не працює система оповіщення про тривоги.
На відміну від Сум і Борисполя, у Києві збій у роботі оператора "Київстар" не впливатиме на функціонування системи оповіщення про повітряну тривогу.
Економічна правда