Майбутнє преміальних автомобілів – виключно електричне і українці стрімко рухаються у цьому напрямку. За 9 місяців 2023 року, у порівнянні із минулим, реєстрації нових електромобілів потроїлись та досягли понад 14 % від усіх реєстрацій нових авто.

Однак, придбання нового офіційного електромобіля доступне не всім. Кредит чи лізинг передбачає багато зобов’язань, переплат і юридичних перевірок майбутнього власника.

Щоб всі охочі відчули переваги користування електромобілем, Volvo пропонує українцям скористатися новим сервісом – Підпискою. Від користувачів потрібен лише фіксований щомісячний платіж, у який вже включені всі послуги, а Volvo потурбується про все інше.

Більшість регулярних експлуатаційних витрат та все, що користувачу довелося б оплачувати додатково, вже включено у щомісячний платіж: реєстрація автомобіля, пенсійний збір, страхування, сервісне обслуговування, допомога у дорозі.

Підписка на Volvo передбачає отримання абсолютно нового електромобіля без довгострокових зобов’язань за щомісячним фіксованим платежем. Це альтернатива кредиту чи лізингу – більше не потрібно проходити складну процедуру оформлення. Щоб отримати авто, залиште заявку сайті Volvo, або відвідайте будь-якого офіційного дилера Volvo в Україні.

За підпискою в Україні доступні виключно електричні авто: C40 Recharge, XC40 Recharge та новий EX30, що з’явиться в Україні вже цієї зими. Орієнтовна вартість фіксованого щомісячного платежу становить: від 37 988 грн для EX30, від 55 288 грн для XC40 Recharge та від 57 704 грн для С40 Recharge.

Користувач має мінімальні зобов’язання у порівнянні з традиційними фінансовими інструментами та повну свободу вибору оптимального автомобіля, що відповідатиме стилю життя.

Можна у будь-який момент змінити специфікацію або навіть модель авто – варто лише заздалегідь попередити дилера. В автомобілі за підпискою можна виїхати за кордон чи довірити користування комусь іншому – жодних обмежень.

Період користування авто можна обрати від 6 місяців до 3 років, а ліміт річного пробігу встановлений на рівні 20 000 км. Якщо користувач обирає електромобіль серед наявних у дилера, то отримує його протягом декількох днів.

За бажанням можна персоналізувати авто: індивідуально підібрати колір, оздоблення салону, аксесуари. У такому випадку замовлення розмістять у виробництво, а час доставки авто буде залежати від моделі та обраної комплектації.

Разом із Volvo легко вирішувати всі потреби у пересуванні та відкривати нові горизонти. Без прив’язки до володіння лише одним авто, можна користуватися різними електромобілями відповідно до потреб та бажань.

Користувач також не несе жодних ризиків, пов’язаних із перепродажем свого авто. Після завершення терміну контракту за Підпискою, треба просто повернути авто дилеру – не турбуючись про його подальшу реалізацію.

Підписка на Volvo – це свобода дій, комфорт і мобільність. Користування офіційними сучасними електромобілями без володіння – це сучасно та фінансово вигідно, варто лише спробувати!