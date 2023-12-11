В АРМА з'явився тіньовий "куратор", який був радником голови агентства – Bihus.Info

Ексрадник голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Олени Думи постійно відвідує АРМА та дає вказівки службовцям, хоча не є його співробітником.

Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.

Журналісти регулярно фіксували появу підприємця Вадима Грони в АРМА протягом кількох тижнів у листопаді-грудні цього року.

Реклама:

Згідно з офіційними наказами, які журналісти отримали від АРМА на запит, підприємець Вадим Грона працював позаштатним радником голови АРМА Олени Думи з 7 липня по 3 жовтня 2023 року включно. З 4 жовтня він був звільнений за власним бажанням, йдеться в наказі.

Проте, за даними видання, він продовжив регулярно ходити в агентство. Bihus.Info підкреслює, що Грона використовує електронну картку для проходу в АРМА, хоча не повинен мати вільний доступ туди.

Крім цього, він проводить в агентство відвідувачів, за власною карткою, без реєстрації, а також - заводить відвідувачів до офіційних співробітників агентства.

Реклама:

"А також дає вказівки співробітникам. Так, 5 жовтня 2023 р. він покликав в управління менеджменту активів тодішнього начальника Центрального міжрегіонального теруправління АРМА Владислава Романова.

Надав йому вказівку, яка стосувалася одного з арештованих активів. А коли Романов відмовився її виконувати і пішов, Грона наздогнав його на виході з агентства та вдарив. Подія потрапила на камери відеоспостереження в АРМА", - йдеться у матеріалі.

За словами видання, свідком удару та подальших погроз був інший співробітник АРМА - Віталій Тесленко, на той момент він обіймав посаду начальника відділу внутрішнього аудиту АРМА. Тесленко відзняв відео нападу з монітору охоронця в приміщенні АРМА.

За словами Романова, 5 жовтня удару передувала зустріч низки співробітників агентства в управлінні менеджменту активів. "Грона… організував робочу зустріч великої кількості керівництва управління менеджменту активів. Чомусь керівник управління менеджменту активів, офіційна посадова особа, державний службовець Олексій Іщенко, він стояв і отримував завдання від Грони. Підлеглі Іщенка теж слухались", - сказав Романов.

"Чому Грона був у приміщенні 5 жовтня, якщо його звільнили з посади позаштатного радника ще 4 жовтня? Голова агентства Олена Дума пояснила це у письмовій відповіді Bihus.Info тим, що він зайшов в АРМА уточнити, як подавати документи в Антикорупційну рада АРМА.

Надалі Романов, який отримав удар, та Тесленко, який зробив відеозапис удару, були звільнені з АРМА. А Грона був обраний робочою групою від АРМА в новостворену громадську Антикорупційну раду АРМА (її створили на додачу до вже існуючої громради АРМА). Наразі він там - заступник голови", - додає Bihus.Info.

Журналісти додали, що Антикорупційну рада - це громадський орган, а його представники не є співробітниками агентства, тому вони не мають вільного доступу туди, як і електронних карток для входу.

"Однак це правило не стосується Вадима Грони. Попри те, що Антикоррада АРМА на момент публікації збиралась лише один раз, Вадим Грона відвідує АРМА буквально щодня", - резюмує видання.

Економічна правда