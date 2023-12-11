Французький конкурент OpenAI залучив 385 мільйонів євро від інвесторів

bloomberg

Французький стартап у сфері штучного інтелекту Mistral AI залучив 385 млн євро під час раунду фінансування. У результаті оціночна вартість стартапу, який був створений менше року тому, зросла приблизно до 2 млрд дол.

Про це пише Bloomberg.

Раунд очолили венчурна компанія з Кремнієвої долини Andreessen Horowitz і початковий інвестор Lightspeed Ventures.

"Цей раунд фінансування знаменує собою різке зростання для семимісячного стартапу в галузі штучного інтелекту, який був заснований колишніми вченими з DeepMind і Meta Platforms Inc., які працювали над великими мовними моделями, схожими на ті, що пропонує OpenAI Inc", - пише агентство.

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Гендиректор Mistral Ai Артур Менш заявив, що компанія "слідує чіткій траєкторії: створити європейського чемпіона з глобальним призначенням у сфері штучного інтелекту", який буде заснований на "відкритому, відповідальному і децентралізованому підході до технологій".

Mistral розробляє програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, яке забезпечує роботу чат-ботів та інших інструментів генеративного ШІ.

У раунді фінансування також взяли участь кілька інших інвесторів, серед яких: Salesforce Inc., BNP Paribas та CMA CGM, General Catalyst, Elad Gil, Emerson Collective, Conviction, Bpifrance, La Famiglia, Eric Schmidt, New Wave, Motier Ventures та Sofina.

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Економічна правда