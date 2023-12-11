Курс валют на 11 грудня: готівкова гривня дещо ослабла

11 грудня курси готівкових долара та євро в банках не змінились, на "чорному ринку" гривня ослабла.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,08 – 37,50 грн проти котирувань у 36,84 – 37,46 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,31 – 40,58 грн проти курсу 40,33 – 40,40 грн за євро напередодні.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,9 - 37,45 грн (курс на 8 грудня – 36,9 - 37,45 грн);

Євро – 40,0 - 40,55 грн (курс на 8 грудня – 40,0 - 40,55 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 36,8 - 37,3 грн;

Ощадбанк – 36,95 - 37,45 грн;

Укрексімбанк – 36,75 - 37,45 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,35 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,3 грн.

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Економічна правда