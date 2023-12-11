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З початку війни в Україні стався бум благодійних організацій - Опендатабот

Понеділок, 11 грудня 2023, 09:45 - Анастасія Жарикова

З початку великої війни кількість благодійних організацій в Україні зросла на 74%, але кількість неприбуткових організацій, до яких входять благодійні, змінилась несуттєво.

Про це повідомляє Опендатабот.

На початок грудня в Україні нараховується 20 671 благодійних організацій, що на 74% більше ніж до початку повномасштабної війни. 

Водночас до загальної кількості неприбуткових організацій додалось лише 1,6 тисячі установ - менше за 1% від загальної кількості організацій. 

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Загалом наразі нараховується 208 385 неприбуткових організацій в Україні.

Серед усіх неприбуткових установ найбільше громадських об'єднань — 57 497 або 27,5% від загальної кількості. 

До початку великої війни на другому місці були різноманітні "бюджетники", натомість наразі їх посунули об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку — 33 402 або 16.03%. 

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Замикають топ-3 31 293 неприбуткових бюджетних установ.

 
опендатабот

Найбільше скоротилась кількість бюджетних установ та творчих спілок  — на 27,6% та  26,9% відповідно.

Найбільше неприбуткових організацій — 11,8% від загальної кількості в країні - зареєстровано в Києві. Щороку їх кількість зростає, а за період повномасштабної війни у столиці додалось понад 4 тисячі таких установ.

Друге місце посідає Львівська область — 7,8%. На третьому — Дніпропетровщина: 7.3%. В Одеській та Київській областях 5,8% та 5% відповідно.

 
опендатабот

Нагадуємо:

Протягом 2023 року в Україні в середньому припиняли роботу 479 бізнесів на місяць - це майже утричі менше, аніж у 2021 році, коли на місяць закривалось 1290 компаній.

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