Від вторгнення РФ українська екологія постраждала ще на 10 мільярдів доларів

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів оцінюють додаткові викиди CO2 у 10 млрд доларів, однак країна дотримується зобовʼязань щодо екологічних реформ.

Про це повідомила пресслужба кабінету міністрів.

Викиди вуглекислого газу завдали збитків українській екології на більш ніж 10 млрд дол.

"Однак наша країна продовжує виконувати взяті на себе міжнародні зобов'язання та не відмовляється від своїх кліматичних цілей", - зазначають у міністерстві.

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Значних проблем також завдають SLCP, тобто нетривало існуючі забруднювачі довкілля. Вони "на другому місці" після СО2 за впливом на зміну клімату. До 2030 в Україні планують скоротити частку викидів метану "Global Methane Pledge" на 30%.

Як зазначається, Україна продовжує євроінтеграційні реформи, які дозволять українським підприємствам-забруднювачам модернізуватися і рухатись до принципів циркулярної економіки. Відновлюватись планують з використанням найновіших технологій, таких як водень.

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Нагадаємо:

Перша оцінка втрат за результатами катастрофи на Каховській ГЕС від KSE Institute разом із Мінекономіки та Мінвідновлення свідчить про те, що російський теракт завдав Україні щонайменше 2 млрд дол прямих збитків.