Другий місяць відмови від фіксованого курсу: НБУ в листопаді скоротив інтервенції 

Чистий продаж доларів Національним банком у листопаді, на другий місяць після переходу від режиму фіксованого курсу до режиму керованої гнучкості, знизився з 3,34 млрд доларів у жовтні до до 2,45 млрд доларів у листопаді.

Про це свідчать дані Нацбанку.

Згідно з інформацією на сайті НБУ, чистий продаж у листопаді виявився навіть меншим за вересневий показник - 2,69 млрд доларів.

Купівля Нацбанком валюти залишилася мізерною - 4 млн доларів порівняно з 14 млн доларів у жовтні та 1 млн доларів у вересні.

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За результатами листопада курс гривні на міжбанку ослаб лише на 0,2%, або на 7 коп., склавши на початок грудня 36,3535 грн/1 долар. Тоді як із кінця липня 2022 року і до 3 жовтня цього року Нацбанк утримував офіційний курс 36,5686 грн/1 долар.

На готівковому ринку в листопаді долар подешевшав приблизно на 35 коп. - до 37,40 грн/1 долар.

Загалом від початку цього року НБУ придбав на ринку 217,1 млн доларів, тоді як продав 24 млрд 811,9 млн доларів.

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Нагадуємо:

Національний банк України, який з кінця липня 2022 року утримував офіційний курс гривні 36,5686 грн/1 дол, з 3 жовтня перейшов у режим керованої гнучкості обмінного курсу.