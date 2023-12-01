"Укравтопром" відзначає падіння попиту на легкові авто в листопаді через блокування кордонів

Реєстрації нових легкових авто в Україні в листопаді поточного року скоротилися на 6% порівняно з жовтнем поточного року - до 5,385 тис. одиниць.

Про це повідомила асоціація "Укравтопром".

"Вочевидь, вплинуло блокування кордону польськими перевізниками, через що терміни доставки машин в Україну збільшилися, відповідно й очікування авто споживачами", - йдеться в повідомленні на сайті асоціації в п'ятницю.

Водночас порівняно з листопадом минулого року ринок зріс на 74%, а лідером залишилася Toyota з реєстрацією 854 авто - на 8% менше, ніж у жовтні-2023, але на 22% більше за листопад-2022.

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На друге місце з третього в жовтні вийшла Skoda - 517 од. (+8% до жовтня; +90% до листопада 2022 р.), третій результат у Volkswagen - 476 шт. (-17%; +266%).

За даними "Укравтопрому", до ТОП-10 марок на ринку нових легкових авто в листопаді також увійшли: Renault - 383 од; Nissan - 309 од; BMW - 253 од; Mercedes-Benz - 222 од; Mazda - 189 од; Suzuki - 180 од; Citroen - 178 од.

Титул бестселера місяця, як і раніше, у компактного кросовера Renault Duster з первинною реєстрацією 355 авто.

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"Загалом за 11 місяців 2023 року українці придбали 55 тис. нових легкових авто, що на 61% більше, ніж за аналогічний період 2022 року", - констатується в повідомленні.

Нагадуємо:

За даними "Укравтопрому", 2022 року українці зареєстрували 37,9 тис. нових легкових автомобілів - на 63% менше, ніж роком раніше, а за даними AUTO-Consulting продажі скоротилися на 61,5% - до 40,08 тис. од.