У Києві відкрили рух частиною Подільського мосту для спецтранспорту

Фото: Тelegram Кличка

У столиці дозволили рух недобудованим Подільським мостовим переходом між Подолом та Русанівськими Садами для автомобілів екстрених і спеціалізованих служб.

Про це повідомляє журналіст Економічної правди.

Також мостовим переходом курсуватиме автобусний маршрут громадського транспорту №111: він сполучить станції метрополітену "Лівобережна" і "Площа Українських Героїв".

Проїзд приватному автотранспорту і на велосипедах та прохід пішки заборонений.

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Будівництво з'їзду на вулицю Центральну Садову на Русанівських Садах не було передбачено чинним проєктом будівництва мостового переходу.

фото: telegram Кличка

Міська влада вирішила побудувати з'їзд на Центральну Садову до місцевих виборів 2020 року, бо не встигали звести розв'язку на проспект Алішера Навої та вулицю Бальзака. Втім, генпідрядник будівництва зміг добудувати з'їзд на Центральну Садову лише у 2023 році.

"Наступним етапом Департамент транспортної інфраструктури виконає комплекс робіт для забезпечення проїзду на вул. О. Бальзака (ці роботи вже тривають). А також здійснить ремонт вулиці Центральна Садова включно з облаштуванням мережі водовідведення.

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І проїзд на Бальзака, і ремонт Центральної Садової плануємо завершити наступного року", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Детальніше читайте у статті: Гора народила мишу. Що відкриває Кличко в Києві замість Подільського мосту?

Економічна правда