Суд штату Монтана скасував першу в США заборону TikTok

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Федеральний суд американського штату Монтана скасував першу в США заборону соцмережі TikTok, заявивши, що вона порушує права користувачів на свободу слова.

Про це пише BBC.

У травні Монтана стала першим штатом США, який прийняв заборону, що мала набути чинності 1 січня.

Платформа для обміну короткими відео, яка належить китайській компанії ByteDance, подала до суду через тиждень після рішення про заборону.

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Окружний суддя США Дональд Моллой погодився з TikTok, заявивши, що це "порушує Конституцію більш ніж одним способом" і "перевищує повноваження штату".

Заборона зробила б незаконною пропозицію TikTok для магазинів додатків, а фірмам загрожували б штрафи до 10 тис доларів.

TikTok повідомив BBC, що задоволений тим, що "неконституційна норма" була відхилена.

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Компанія додала, що "сотні тисяч жителів Монтани можуть продовжувати самовиражатися, заробляти на життя і розвивати спільноту в TikTok".

Офіс прокурора штату Монтана повідомив Reuters, що розглядає свої наступні кроки "для захисту закону, який захищає жителів Монтани від отримання і використання їхніх даних Комуністичною партією Китаю".

Монтана, населення якої становить трохи більше мільйона осіб, заборонила додаток на урядових пристроях у грудні минулого року.

TikTok заявляє, що має 150 мільйонів американських користувачів, більшість з яких - підлітки та молодь віком до 20 років.

Плафторма опинилась під пильною увагою влади по всьому світу через побоювання, що дані можуть бути передані китайському уряду.

У березні комітет Конгресу США допитав виконавчого директора платформи про те, чи це можливо - той заявив, що TikTok ніколи не шпигував би за американцями. Однак він визнав, що співробітники компанії стежили за акаунтами журналістів.

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Економічна правда