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Україна продаватиме конфісковане російське майно через "Прозорро.Продажі"

П'ятниця, 1 грудня 2023, 12:15 - Ігор Пилипів

Фонд державного майна (ФДМУ) продаватиме через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" конфісковане російське майно. 

Про це повідомляє пресслужба міністерство економіки.

Зазначається, що відповідне рішення затвердив уряд на наприкінці листопада.

"Організатором електронних торгів з продажу санкційного майна в системі Прозорро.Продажі буде Фонд державного майна (ФДМУ). А гроші від його продажу й оренди йтимуть на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", – йдеться в повідомленні. 

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У міністерстві пояснюють, що учасники аукціонів з продажу санкційного майна зможуть брати в них участь, зареєструвавшись через один з акредитованих в системі Прозорро.Продажі майданчиків, актуальний перелік яких завжди доступний за посиланням

Крім того, уся інформація про онлайн-аукціони з продажу санкційних активів буде доступна на офіційному сайті prozorro.sale. 

"Щоб запустити продажі санкційного майна, Міністерство економіки розробило, а Кабінет міністрів прийняв відповідний Порядок. Це створює комплексну законодавчу рамку для управління різного роду активами, повʼязаними з країною-агресором, а також підвищує довіру потенційних інвесторів до системи управління публічним майном й сприяє залученню довгострокових інвестицій. А це наш пріоритет на найближчі роки", – наголосив заступник Міністра економіки України Олексій Соболев. 

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Економічна правда.

РФ ФДМУ Мінекономіки продаж
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