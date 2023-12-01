США змусили саудівську компанію Saudi Aramco продати свої акції в стартапі з розробки чипів ШІ Rain Neuromorphics, який підтримує CEO OpenAI Сем Альтман.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, підтримуваний Альтманом Rain Neuromorphics, що розробляє чипи, які імітують роботу мозку, і спрямований на обслуговування компаній, які використовують алгоритми ШІ, зібрав 25 мільйонів доларів у 2022 році.

Prosperity7 компанії Aramco, став провідним інвестором для Rain AI. Однак після перевірки Комітету з іноземних інвестицій США продав свої акції.

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Міністерство фінансів США, яке контролює процес Комітету з іноземних інвестицій в США (CFIUS), заявило: "CFIUS прагне вжити всіх необхідних заходів у межах своїх повноважень для захисту національної безпеки США. Відповідно до законодавства та практики, CFIUS не коментує публічно транзакції, які він може або не може розглядати".

Нагадаємо:

Адміністрація Байдена планує заборонити поставки в Китай більш просунутих ШІ-чипів, розроблених Nvidia та іншими компаніями: ці заходи спрямовані на те, щоб перешкодити Пекіну отримувати передові американські технології для зміцнення своєї армії.

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