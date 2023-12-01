75% українців готувалися до можливих проблем з енергопостачанням взимку − соціологи

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Майже 75% українців готувалися до можливих проблем з енергопостачанням взимку, найбільш інтенсивно готувалися до проблем з енергопостачанням мешканці Києва, а також люди молодого та середнього віку, більш забезпечені.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 22-23 листопада.

При цьому серед найбільш популярних заходів підготовки - придбання ліхтариків та батарейок, підготовка запасів їжі, купівля акумуляторів та генераторів, а також підготовка запасів питної води - кожен з названих заходів зробили більше половини опитаних.

"Найбільш інтенсивно готувалися до проблем з енергопостачанням мешканці Києва, а також люди молодого та середнього віку, більш забезпечені. Мешканці міст дещо частіше за інших придбали ліхтарики та батарейки, а також зробили запаси питної води, тоді як мешканці сіл частіше купували генератори.

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На інтенсивність підготовки до проблем з енергопостачанням впливають і настрої щодо того, з якими проблемами зіткнеться Україна взимку: песимісти в очікуванні складнощів докладають більше зусиль для підготовки до зими, ніж оптимісти", - кажуть соціологи.

При цьому 72% опитаних вказали, що у їхньому населеному пункті є "Пункт незламності". Водночас у сільській місцевості майже 40% мешканців зазначили, що їхньому населеному пункті "Пункт незламності" відсутній.

Найбільше таких пунктів у Києві, а також на деокупованих та прифронтових територіях. Серед тих респондентів, які мають "Пункт незламності" у своєму населеному пункті, 13% користувалися ним минулої зими: 3% часто, 10% рідко.

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Результати опитування свідчать, що більшість українців (74%) у випадку відсутності електроенергії протягом тижня не планують покидати своє житло.

Водночас майже чверть українців у цьому випадку планують переїхати в інше місце: 11% в межах населеного пункту, 8% - в інший населений пункт, 3% - у тимчасове місце проживання (школа, тощо), 2% - за кордон.

Найчастіше переміщення обмежується тим же населеним пунктом, в якому респондент зараз проживає. Найчастіше готові до переїзду мешканці Києва, загалом мешканці міст, більш забезпечені, молодші, резюмують соціологи.

Дослідження тривало 22-23 листопада. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1000 респондентів у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Економічна правда