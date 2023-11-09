Російський пором зі скрапленим газом протаранили в Чорному морі
Пором "Славянин" під російським прапором отримав бортову пробоїну в Чорному морі в районі болгарського мису Шабла.
Про це повідомляє ЦТС з посиланням на дані Vesselfinder.
Судно, яке перевозило залізничні цистерни зі скрапленим газом, отрмало бортове пошкодження після зіткнення з іншим судном - New Raouf під прапором Палау.
New Raouf продовжило свій шлях у бік Туреччини і зараз знаходиться неподалік від входу до Босфору.
Російський пором отримав крен (затоплено три баластні цистерни ) і повернувся в болгарський порт Варна для обстеження.
Пором "Славянин" курсує близько 10 років на лінії Варна-Кавказ, перевозячи залізничні цистерни.
У Vesselfinder зазначили, що незрозуміло, що він робив біля Шабли/Тюленово, тому що лінія до порту Кавказ, проходить по прямій більш в східному напрямку, в той час як російське судно рухалося дещо північніше.
Економічна правда