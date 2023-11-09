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Російський пором зі скрапленим газом протаранили в Чорному морі

Четвер, 9 листопада 2023, 19:04 - Анастасія Жарикова
 
цтс

Пором "Славянин" під російським прапором отримав бортову пробоїну в Чорному морі в районі болгарського мису Шабла.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на дані Vesselfinder.

Судно, яке перевозило залізничні цистерни зі скрапленим газом, отрмало бортове пошкодження після зіткнення з іншим судном - New Raouf під прапором Палау.

New Raouf продовжило свій шлях у бік Туреччини і зараз знаходиться неподалік від входу до Босфору. 

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Російський пором отримав крен (затоплено три баластні цистерни ) і повернувся в болгарський порт Варна для обстеження.

Пором "Славянин" курсує близько 10 років на лінії Варна-Кавказ, перевозячи залізничні цистерни. 

У Vesselfinder зазначили, що незрозуміло, що він робив біля Шабли/Тюленово, тому що лінія до порту Кавказ, проходить по прямій більш в східному напрямку, в той час як російське судно рухалося дещо північніше.

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цтс

Економічна правда

газ Росія
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