Російський пором зі скрапленим газом протаранили в Чорному морі

цтс

Пором "Славянин" під російським прапором отримав бортову пробоїну в Чорному морі в районі болгарського мису Шабла.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на дані Vesselfinder.

Судно, яке перевозило залізничні цистерни зі скрапленим газом, отрмало бортове пошкодження після зіткнення з іншим судном - New Raouf під прапором Палау.

New Raouf продовжило свій шлях у бік Туреччини і зараз знаходиться неподалік від входу до Босфору.

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Російський пором отримав крен (затоплено три баластні цистерни ) і повернувся в болгарський порт Варна для обстеження.

Пором "Славянин" курсує близько 10 років на лінії Варна-Кавказ, перевозячи залізничні цистерни.

У Vesselfinder зазначили, що незрозуміло, що він робив біля Шабли/Тюленово, тому що лінія до порту Кавказ, проходить по прямій більш в східному напрямку, в той час як російське судно рухалося дещо північніше.

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цтс

Економічна правда