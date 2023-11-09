"Укренерго" попереджає про шахрайські листи, які надсилають нібито від імені компанії

НЕК "Укренерго" попередила про розсилку фішингових листів нібито від імені компанії - такі електронні листи ймовірно можуть містити віруси.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Шахраї намагаються розсилати листи підрядникам та контрагентам компанії начебто від імені "Укренерго".

У компанії вказали на ознаки, які вказують на фальсифікацію:

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лист відправлено не з офіційної адреси - всі співробітники НЕК "Укренерго" користуються поштою виключно з доменом @ua.energy;

ДП "Укренерго" не існує - офіційна назва компанії, яка використовується в діловому листуванні – НЕК "Укренерго". До 2019 року використовувалась офіційна назва ДП "НЕК "Укренерго".

"Бухгалтер Елена Витальевна" - фейк без прізвища. Співробітники НЕК "Укренерго" не ведуть листування без зазначення повних даних відправника і, тим більше російською мовою.

Компанія вже звернулась до правоохоронців з прохання знайти шахраїв, які неправомірно використовують дані нашої компанії.

"Просимо уважно перевіряти всі адреси, з яких надходять листи нібито від НЕК "Укренерго". Наш офіційний домен - @ua.energy", - додали в компанії.

укренерго

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На онлайн ресурси Української енергетичної біржі зранку 20 жовтня було здійснено чергову хакерську атаку.