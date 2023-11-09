У Росії розширили перелік сільгосппродукції: дозволено переробку личинок і яєць мух

РосЗМІ

Російський уряд відніс личинок і яйця мух до сільськогосподарської продукції та затвердив новий порядок їх розведення.

На документ, оприлюднений на сайті уряду РФ, звернули увагу російські журналісти.

Урядове розпорядження датоване жовтнем 2023 року, але очевидно раніше воно широко не популяризувалося.

Документом, зокрема, закріплюється в російському законодавстві поняття "продукція з мухи чорна левинка". Серед такої продукції:

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жири личинки,

борошно тонкого помелу з мухи,

борошно грубого помелу з мухи,

гранули з личинок,

пюре з личинок.

Крім того, перелік сільгосппродукції доповнено позиціями "яйця мухи" і "личинки мухи живі, охолоджені та заморожені".

У зв'язку з цим журналісти пригадали ініціативу віце-прем'єра РФ Дениса Мантурова, який запропонував "попрацювати з ментальністю", щоб привчити росіян їсти личинок мух.

Також ЗМІ цитують професора Російської академії наук, завідувача відділення Федерального дослідницького центру тваринництва Романа Некрасова. Вчений каже, що "ухвалення урядом постанови є довгоочікуваним і затребуваним, воно дасть змогу офіційно налагодити виробництво і переробку сільськогосподарськими товаровиробниками продуктів з личинок мух чорної левинки".

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"Це відкриває можливості виробництва різноманітних продуктів із комах у великих масштабах, що зміцнить кормову базу країни", - заявив професор.

Комахи стають своєрідним міні-скотом, який можна вирощувати для харчування людини, нагадує Некрасов з Російської академії наук.

Водночас журналісти виявили і бенефіціарів цього рішення. Як виявилося, в Росії вже налагоджено переробку комах.

Найвідоміші виробники продукції, за даними Forbes, - "ОНТО", "Біогенезіс" ("Ентопротек") і "Екобелок". Бенефіціаром "Біогенезіса" є виходець із "Черкізово", власник великого холдингу з виробництва індички "Дамате" Наум Бабаєв.

Основний власник компанії "Екобелок" Натаніл Данилов теж не випадкова людина. Він, імовірно, входив до числа співвласників компаній, що належать мільярдерам Зараху Ілієву і Году Нісанову.

Великі постачальники продуктів із перероблених комах пропонують ринку зроблені з них компоненти для котлет, ковбас, сосисок і набір для білкових батончиків, каже директор консалтингової компанії "Юнікон" Віктор Єременко.