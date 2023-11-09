НКРЕКП затвердила виплати власникам домашніх СЕС за серпень тільки в трьох областях

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила розрахунки виплат власникам домашніх СЕС за вироблену ними електроенергію в серпні тільки в трьох областях - Миколаївській, Київській та Вінницькій.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні регулятора 9 листопада.

Затверджено акти, надані постачальниками універсальний послуг: ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія" - 12,5 млн грн, ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанія" - 21,7 млн грн і ТОВ "Енера Вінниця" - 22,1 млн грн.

Щодо решти актів постачальників універсальний послуг, як зазначалося під час засідання комісії, це питання потребує додаткового вирішення, і готується відповідна нарада за участю НКРЕКП та системного оператора НЕК "Укренерго".

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Нагадуємо:

Декількома днями раніше "Укренерго" заявила про низку порушень обліку електроенергії домашніми СЕС, через що вона відмовляється підписувати акти постачальників універсальний послуг і відповідно платити компенсацію "зеленого" тарифу.

Серед основних порушень - відсутність споживання електроенергії домогосподарством, генерація електроенергії вночі та генерація понад норму.

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Відкориговані акти "Укренерго" надали тільки в Київській, Вінницькій та Миколаївській областях.