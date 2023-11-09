В Україні відкрили 45 центрів для підтвердження ВПО професійної кваліфікації

В Україні вже діють 45 кваліфікаційних центрів, у яких жителі деокупованих територій і внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть підтвердити професійну кваліфікацію.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що одним із напрямів реалізації стратегії відновлення державної влади та реінтеграції населення тимчасово окупованих територій є створення кваліфікаційних центрів.

"Наразі в Україні вже діють 45 кваліфікаційних центрів. Вони дають змогу українцям, зокрема мешканцям деокупованих територій та ВПО, підтвердити професійну кваліфікацію", - ідеться в повідомленні.

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Зокрема, такі центри створено і в прифронтовій зоні: у Чернігівській області - 1, Сумській - 5, Харківській - 1, Дніпропетровській - 7, Запорізький - 2, Миколаївській - 1, Одеській - 2.

Як пояснили в Мінреінтеграції, у кваліфікаційних центрах присвоюють професійні кваліфікації на основі неформального та інформаційного навчання (самоосвіта).

Крім того, там можна підтвердити професійну кваліфікацію, здобуту за кордоном.

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"Після оцінки знань і компетенцій особи центр може видати сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації. Такий сертифікат дасть змогу офіційно працевлаштуватися за відповідною професією", - повідомили у відомстві.

Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук зазначила, що стратегія відновлення державної влади та реінтеграції населення деокупованих територій у частині їхніх кваліфікаційних навичок є унікальною.

"Це унікальний досвід, якого немає більше ні в кого у світі", - зазначила віцепрем'єрка.