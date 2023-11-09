В Україні стала доступною електронна марка для рекомендованих листів: кому це може бути цікаво

В Україні стала доступною електронна марка для рекомендованих листів.

Відповідна інформація розміщена на сайті Укрпошти.

Електронна марка – це новий сервіс для рекомендованих листів, за допомогою якого тепер можна замовити, завантажити та роздрукувати марку на звичайному принтері вдома чи в офісі всього за кілька хвилин. Тобто, тепер відправнику не потрібно зайвий раз приходити у відділення Укрпошти, щоб купити марки, та витрачати час на оформлення відправлень.

Окрім цього, сервіс покликаний покращити контроль доставки рекомендованих листів.

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Як заявляють в Укрпошті, послуга електронної марки стане цікавою насамперед для великих державних інституцій, а також юристів, нотаріусів, які відправляють кореспонденцію у великих обсягах.

Наразі електронна марка доступна лише для рекомендованих листів. Але у 2024 році скористатися послугою зможуть українці, які відправлятимуть прості листи.

Щоб згенерувати електронну поштову марку, для цього потрібно лише увійти до Особистого кабінету на сайті Укрпошти, створити лист та оплатити вартість поштового відправлення за допомогою банківської картки.

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У корпоративних клієнтів є можливість оплатити створені рекомендовані листи за рахунок авансу.

Застосування електронної марки дає можливість відстежити всі операції відправлення онлайн, відображати статус та історію відправлення в Особистому кабінеті користувача, скоротити витрати на використання поштових марок та підготовку листів.

Також однією з переваг для корпоративних клієнтів, що замовляють марки по договорам, стане оплата поштових послуг за фактом використання, а не передплатою.

"Все це дозволить національному поштовому оператору не просто зробити процес відправки листів комфортним для корпоративних клієнтів, а й розвантажити відділення від черг", - заявили в Укрпошті.

"Раніше кожен наш клієнт міг спостерігати, як одна людина довго стоїть біля віконця з пачкою листів, а оператор сумлінно наклеює низку марок на один конверт, вартість яких має відповідати вазі відправлення. І так по колу - 2 млн листів щомісяця проходять через наші відділення. Відтепер це в минулому", - додали в поштовій компанії.

Нагадуємо:

Електронна марка – це знак поштової оплати, що у вигляді QR-коду наноситься на листи, поштові картки, містить інформацію про індекс одержувача, дату створення поштового відправлення, вагу, номер відправлення та підтверджує оплату послуг поштового зв’язку.

Електронна марка широко використовується в сучасних поштах світу: у Великобританії, США, Німеччині, Ірландії та інших, для надання поштових послуг своїм клієнтам.

Впровадження електронної марки стало можливим завдяки Закону України "Про поштовий зв’язок", який набрати чинності 25 травня 2023 року. Закон став підґрунтям для впровадження нових послуг, пов’язаних з ІТ-технологіями, зокрема нових засобів оплати та способів доставки відправлень.