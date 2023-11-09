Грузинську виноробну групу Bolero віднесли до міжнародних спонсорів війни

назк

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло провідну грузинську групу виноробних компаній Bolero до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

У першому кварталі цього року ввезення вин з Грузії до Росії в першому кварталі зросло на 49%, попри російське вторгнення в Україну.

До об’єднаної групи виноробних підприємств входять: Bolero & Company Ltd, GVMT GROUP LLC та GRUZVINPROM LLC.

Реклама:

Єдиним бенефіціарним власником компаній є Карічашвілі Вахтанг, який має російське громадянство та є бізнес-партнером двоюрідного брата грузинського проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Разом ці компанії, у період з січня 2022 року по жовтень 2023 року, експортували своїх товарів до росії на понад 68 млн дол. Спільно підприємства групи переробляють більше половини винограду, вирощуваного в Грузії.

У фінансовому звіті Bolero & Company Ltd вказується, що значна частина доходу компанії формується за рахунок реалізації продукції на російському ринку. Попри напад Росії на Україну керівництво компанії вважає, що війна не вплинула і не матиме суттєвого впливу на їх операційну діяльність найближчим часом.

Реклама:

Також Bolero активно співпрацює з компаніями, які пов’язані з підсанкційними росіянами: Олександром Винокуровим, який перебуває під санкціями ЄС, Великобританії, Канади, Швейцарії, Австралії, України, Нової Зеландії. Крім того, він є зятем міністра закордонних справ рф Сергія Лаврова.

А також з підсанкційними росіянами Ігорем Кесаєвим та Сергієм Кацієвим.

"Хоч Грузія у 2008 році сама стала жертвою російської агресії, деякі грузинські компанії, забуваючи історію, продовжують активно співпрацювати з рф.

Після повномасштабного вторгнення держави-терориста РФ в Україну у 2022 році, група грузинських виноробних компаній Bolero значно збільшила свій експорт в РФ та почала співпрацювати з підсанкційнмми росіянами", - резюмували в Нацагентстві.

Економічна правда