Міненерго хоче виробляти в Україні власні контейнери для відпрацьованого ядерного палива

У Міненерго планують відмовитися від контейнерів для відпрацьованого ядерного палива, які наразі Україна закуповує в США, та почати виробляти власні.

Про це йшлося під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з президентом та виконавчим директором компанії Holtec International Крісом Сінгхом, яка відбулася у Вашингтоні.

"НАЕК "Енергоатом" та компанія Holtec International планують побудувати в Україні завод з виробництва контейнерів для відпрацьованого ядерного палива ЦСВЯП, які наразі виготовляються у США", - пояснили в Міністерстві енергетики.

На думку Кріса Сінгха, Україна після Перемоги може стати енергетичним хабом Європи.

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"Потенціал України у сфері ядерної енергетики є найкращим в регіоні", – підкреслив він.

Водночас наразі йдеться лише про вигоду, яку отримає від реалізації проєкту Україна.

"Йдеться не лише про щорічну економію близько 200 млн дол. США, які б довелося витрачати "Енергоатому" на оплату перевезення та зберігання відпрацьованого палива у Росії. Це був один з найважливіших кроків у здобутті нашої енергетичної незалежності. Як пізніше і повна відмова від російського ядерного палива", - заявив президент "Енергоатома" Петро Котін.

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Зазначається, що у спільних планах "Енергоатому" і компанії Holtec International перетворення України на хаб для експорту цієї технології до інших країн Європи.

Своєю чергою, міністр енергетики Герман Галущенко заявив про "відродження української атомної енергетики".

"З такими професійними партнерами, як Holtec International, відродження української атомної енергетики є не просто нашою метою, а реальністю. Ми вдячні партнерам за віру у важливість ядерної енергії для сталого майбутнього й успіху України", – зазначив Галущенко.

Нагадуємо:

Співпраця Holtec International та НАЕК "Енергоатом" має практичний результат - побудовано єдине у світі унікальне за своїми характеристиками Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Відпрацьоване ядерне паливо зберігається у ЦСВЯП за технологією "сухого" зберігання. Ця технологія ліцензована органом регулювання ядерної та радіаційної безпеки США (US NRC), має всі необхідні технічні рішення для забезпечення такої безпеки при транспортуванні та зберіганні відпрацьованого палива, а також успішно апробована у США, Іспанії, Великій Британії та інших державах.

Об’єкт був успішно добудований ще до початку повномасштабної війни, введений в експлуатацію. До нього вже завантажено відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС. Використання Україною власного ЦСВЯП заощаджує нашій державі близько 200 млн дол. США щороку. Також це дозволило ще до війни попри шалений спротив та інформаційні атаки цілком відмовитись від вивезення відпрацьованого ядерного палива в Росію.

Навесні 2023 року "Енергоатом" та Holtec International підписали також Угоду про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів Holtec в Україні, якою передбачено будівництво у нас малих модульних реакторів.

Розвиток ММР в Україні в Енергетичній стратегії до 2050 року визначено як один із пріоритетів. Малі модульні реактори можуть не тільки замістити теплову генерацію, прискорюючи "зелений" перехід, але й використовуватися при виробництві водню та його побічних продуктів – як в Україні, так і за кордоном, а також сприятимуть експорту додаткових обсягів виробленої електроенергії до Європи.