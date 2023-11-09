Щоб засудити за хабарі ексголову ДПА на Одещині, правоохоронцям знадобилося майже 4 роки
Вищий антикорупційний суд 9 листопада оголосив вирок колишній виконувачці обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби Одеської області та її заступнику, яких визнали винним у хабарництві та присудили 6 років за гратами.
Про вирок повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
"Колишніх виконувачку обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби Одеської області та її заступника визнано винуватими у пропозиції та наданні 25 тис. дол. США неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури", - зазначають в САП.
Ексочільницю регіональної податкової служби визнано винуватою засуджено до покарання у виді 6 років позбавлення волі, з позбавленням 5 рангу державного службовця та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки. А також - з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.
Її заступнику суд визначив покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням рангу державного службовця та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки з конфіскацією майна.
Вирок суду ще може бути оскаржений - протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Нагадаємо:
У повідомленні, вочевидь, йдеться про в.о. начальника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області Наталю Чеботарьову.
Ще в січні 2020 року детективи НАБУ оголосили їй підозру в хабарництві.
За даними слідства, в.о. начальника ГУ ДПС разом зі своїм заступником запропонувала керівнику структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісячно надавати неправомірну вигоду у 25 тис. дол. У відповідь той мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаній з отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності, зокрема кримінальної.
Крім підозри двом керівникам регіонального підрозділу ДПС, 2020 року було усунуто від виконання обов'язків усе керівництво податкової в Одеській області.
Від оголошення підозри керівництву Головного управління Державної податкової служби в Одеській області до проголошення вироку минуло майже чотири роки.