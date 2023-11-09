Нафта подешевшала на 2% до 3-місячного мінімуму на тлі побоювань щодо зниження попиту

reuters

Ціни на нафту в середу, 8 листопада, впали більш ніж на 2% до найнижчого рівня за останні три місяці на тлі побоювань з приводу зниження попиту в США і Китаї.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent опустилися на 2,07 дол, або 2,5%, до 79,54 дол за барель. Нафта WTI втратила у ціні 2,04 долара, або 2,6%, до 75,33 долара. Обидва бенчмарки досягли найнижчого рівня з середини липня.

"Ринок явно менше стурбований потенційними перебоями в поставках з Близького Сходу і замість цього зосереджений на пом'якшенні балансу", - зазначають аналітики ING Уоррен Паттерсон і Єва Мантей в записці для клієнтів, маючи на увазі умови поставок сирої нафти.

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Також на ціни впливає те, що минулого тижня запаси сирої нафти в США зросли майже на 12 мільйонів барелів, повідомили джерела на ринку пізно ввечері у вівторок, посилаючись на дані Американського інституту нафти.

Якщо ці дані підтвердяться, це буде найбільший приріст з лютого. Однак Управління енергетичної інформації США (EIA) відклало публікацію щотижневих даних про запаси нафти, які зазвичай публікуються по середах, до 15 листопада, щоб завершити модернізацію системи.

Видобуток нафти в США цього року зросте трохи менше, ніж очікувалося, але споживання нафти впаде на 300 тис барелів на добу, повідомило у вівторок Управління з охорони навколишнього середовища, змінивши свій попередній прогноз на 100 тис барелів на добу.

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Дані з Китаю, найбільшого в світі імпортера сирої нафти, показали, що його загальний експорт товарів і послуг скоротився швидше, ніж очікувалося, що посилює занепокоєння щодо перспектив попиту на енергоносії.

В єврозоні дані про падіння роздрібних продажів також вказують на слабкий споживчий попит і перспективу рецесії.

"Обвал цін, який ми спостерігаємо, відображає дві речі: побоювання, що світова економіка наштовхнеться на цегляну стіну на основі даних з Китаю, а також відчуття впевненості в тому, що війна в Ізраїлі та секторі Газа не вплине на пропозицію", - сказав Філ Флінн, аналітик Price Futures Group.

Економічна правда