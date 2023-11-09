Співзасновника Apple Возняка госпіталізували в Мексиці – ЗМІ

reuters

Співзасновника Apple Стіва Возняка госпіталізували 8 листопада в Мехіко - ймовірно, він переніс інсульт, також є версія, у нього могло статись запаморочення.

Про це пише Reuters із посиланням на мексиканські ЗМІ.

За словами місцевих видань, Возняк, ймовірно, переніс інсульт, але американське ЗМІ TMZ з посиланням на джерела пише, що йдеться про запоморочення.

Організатори заходу в Мехіко, на якому мав виступити Возняк, не відразу відповіли на запит про коментар. Виступ Возняка на конференції був запланований на 16:20 за місцевим часом.

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Агентство Reuters не змогло одразу підтвердити інформацію про те, що Возняк був госпіталізований.

Американське видання TMZ, посилаючись на джерела, які мають безпосереднє відношення до подій, повідомило, що Возняк закінчив свою промову, але потім сказав дружині, що "почувається дивно" - вона наполягла на тому, щоб він поїхав до лікарні.

У повідомленні TMZ йдеться про те, що у Возняка могло виникнути запаморочення.

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У 1976 році Возняк заснував компанію Apple Computer разом зі своїм більш відомим бізнес-партнером Стівом Джобсом, відомим інвестором і багаторічним генеральним директором Apple, який помер у 2011 році.

Їхній бізнес став першопрохідцем у сфері персональних комп'ютерів і згодом перетворився на найдорожчу компанію у світі.

Економічна правда