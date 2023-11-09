Індія зекономила $2,7 мільярда за рахунок знижок на російську нафту – Reuters

reuters

Індія зекономила приблизно 2,7 млрд доларів за перші 9 місяців 2023 року, імпортуючи російську нафту зі знижкою, що допомогло їй підтримати економічне зростання і послабити тиск на її торговий дефіцит.

Про це пише Reuters.

Індія - третій найбільший імпортер і споживач нафти у світі - замінила Європу як найбільшого покупця морської російської нафти цього року після того, як Захід запровадив санкції проти РФ через її вторгнення в Україну.

Доступ до дешевої російської нафти дозволив Індії скоротити імпорт з Близького Сходу, де ціни зросли після добровільного додаткового скорочення поставок Саудівською Аравією з липня.

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За даними міністерства торгівлі Індії, з січня по вересень Індія імпортувала майже 70 млн метричних тонн російської нафти, що еквівалентно 1,85 мільйона барелів на добу, включаючи російську нафту, імпортовану з Південної Кореї, Греції та Іспанії через перевалочні пункти.

Середня ціна на російську нафту, що постачалася на індійські нафтопереробні заводи, становила 525,60 дол за тонну за цей період, включаючи витрати на доставку і страхування, свідчать розрахунки Reuters.

Для порівняння, середня вартість доставки нафти з Іраку, яка за якістю схожа на російську нафту Urals середньої кислотності, на яку припадає більша частина закупівель Індії у Росії, становила 564,46 доларів за тонну за той самий період.

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"За розрахунками, це дорівнює економії 2,7 мільярда доларів для Індії порівняно з тим, що вона заплатила б, якби купувала іракську нафту.

Росія випередила Ірак як головний постачальник нафти до Індії, а Саудівська Аравія відійшла на третє місце", - пише агентство.

Китай, найбільший світовий імпортер нафти, заощадив цього року майже 10 мільярдів доларів завдяки рекордним закупівлям нафти з країн, що перебувають під західними санкціями, в тому числі з Росії, свідчать розрахунки Reuters.

При цьому, на відміну від Китаю, Індія не купує венесуельську та іранську нафту.

Імпортуючи російську нафту, індійські нафтопереробники отримують вигоду від нижчих витрат на сировину, що підвищило валову маржу нафтопереробки та скоротило втрати доходів від субсидованих роздрібних продажів пального.

Державні нафтопереробні компанії не переглядали ціни на нафтопродукти вже більше року, допомагаючи уряду стримувати інфляцію, в той час як попит на нафтопродукти цього року зріс приблизно на 14%, додає Reuters.

Економічна правда