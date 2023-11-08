Суперечка за земельну ділянку ІТ-компанії MacPaw: справа піде в судах по другому колу

Верховний суд залишив без задоволення позов Київської обласної прокуратури до провідної української ІТ-компанії MacPaw щодо вилучення з її володіння земельної ділянки під Києвом, але тепер справа піде в судах по другому колу.

Це випливає з постанови Верховного Суду, яка оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.

Йдеться про ділянку площею 11,2286 га в селі Циблі Переяславського району, Київської області, яку прокуратура намагається вилучити з володіння компанії MacPaw на користь Київської обласної адміністрації.

Прокурор аргументував свої вимоги тим, що ділянка належить до земель лісогосподарського призначення та перебуває в постійному користуванні ДП"Переяслав-Хмельницький агролісгосп" для потреб лісового господарства, право розпорядження якою належить Київській ОДА.

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При цьому, ДП "Переяслав-Хмельницький агролісгосп" навіть не направив в судове засідання свого представника.

Водночас Верховний Суд, розглянувши аргументи сторін, дійшов висновку, що прокурор обрав неналежний спосіб захисту порушеного права.

Судом підтверджено рішення апеляційної інстанції, яка постановила повернути справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

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Нагадуємо:

Судова тяганина з кримінальними та господарськими провадженнями щодо землі, яка належить MacPaw, триває з 2018 року. Справа стосується земельних ділянок, які компанія придбала з 2016 по 2021 рік.

У серпні 2022 року керівник Бориспільської окружної прокуратури Київської області звернувся до суду з позовом в інтересах Київської обласної державної адміністрації з вимогою повернути земельну ділянку на березі Дніпра у державну власність.

На той момент керівник MacPaw Олександр Косован вклав у базу відпочинку для співробітників, що розташована на спірній землі, до 28 млн доларів.

Наприкінці 2022 року у Нацполіції заявили, нібито на ділянках Косована незаконно видобувають пісок для будівництва, а поряд із ними помітили земснаряд.

У лютому 2023 року правоохоронці влаштували в компанії MacPaw "маски-шоу".

Згодом міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, коментуючи обшуки в компанії MacPaw, сказав що йому соромно за державу.

"Мені соромно, що деякі представники правоохоронних органів забігають в офіс та додому до власника топ-продуктової компанії України. Ця компанія створила кілька успішних продуктів для девайсів Apple. Ними користуються понад 30 мільйонів людей по всьому світу", – заявив урядовець.