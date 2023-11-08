Рада спростила процедуру ввезення гуманітарної допомоги, зокрема, автомобілів і медикаментів

Верховна Рада спростила порядок ввезення в Україну, обліку та розподілу гуманітарної допомоги.

Це передбачає законопроєкт №9111 (про внесення змін до законів "Про гуманітарну допомогу" та "Про благодійну діяльність та благодійні організації"), проголосований у цілому на пленарному засіданні 8 листопада, передає "Інтерфакс-Україна".

Парламент закріпив повноваження Кабінету міністрів визнавати товари гуманітарною допомогою за спрощеним порядком, зокрема - за декларативним принципом.

Згідно із законопроектом, медичні вироби та ліки, визначені Міністерством охорони здоров'я, визнаватимуться гумдопомогою за декларативним принципом без вимоги ухвалення спеціального рішення уповноваженими державними органами, незалежно від терміну придатності вантажу.

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Закон також врегулював питання правового статусу транспортних засобів, які визнаються гуманітарною допомогою. Тепер такі транспортні засоби, що надходять в Україну під час війни, будуть звільнені від оподаткування.

Це стосується й автомобілів, призначених для перевезення понад восьми осіб та осіб з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, які передаються установам соціального захисту населення, охорони здоров'я, громадським організаціям осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, Товариству Червоного Хреста України, а також установам, що входять до системи "Інваспорт".

Передбачається розширення переліку отримувачів та набувачів гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.

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Крім того, законопроєкт містить положення про вдосконалення порядку надання гуманітарної допомоги іноземним державам.

Відповідно до запропонованого порядку, рішення про надання гумдопомоги ухвалює президент України.

Гуманітарна допомога може надаватися в натуральній або грошовій формі, за допомогою надання послуг або виконання робіт, зокрема, залучення сил цивільного захисту або служби медицини катастроф.

При цьому митне оформлення та пропуск товарів як гуманітарної допомоги іншим державам пропонується здійснювати шляхом подання митної декларації за формою єдиного адміністративного документа без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.