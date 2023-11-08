"Укрнафта" надала Силам оборони допомогу в розмірі 0,7 мільярда

ПАТ "Укрнафта" виділила майже 700 млн грн матеріальної допомоги Силам оборони.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.

За його словами, ці кошти перераховувалися протягом року.

"700 млн грн. На військову техніку і зброю. На квадрокоптери. На лікарні. На евакуацію із зон стихійного лиха. На пікапи для ЗСУ. Це не тільки гроші. Це ресурси і допомога. Пальне. Люди і спецтехніка для того, щоб розбирати завали після російських обстрілів", - зазначив він, додавши, що "буде більше".

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Повідомляється, що допомогу надавали в грошовій формі та пальним, безпосередньо і через благодійні фонди, що підтримують сили оборони України.

Крім того, компанія повною мірою виконує завдання держави і забезпечує пальним Збройні Сили.

Економічна правда

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