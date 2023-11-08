Українські держслужбовці подали майже мільйон декларацій, попри можливість не звітувати

972 456 декларацій подали держслужбовці в Україні за 2022 і 2023 рік, хоча законодавство не вимагало цього від них.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот з посиланням на дані НАЗК.

"Попри те, що від початку повномасштабного вторгнення НАЗК не контролювало своєчасну подачу декларацій посадовцями, українські держслужбовці подали майже мільйон декларацій за цей період", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними НАЗК, 972 456 декларацій було подано державними службовцями за весь 2022 рік та десять місяців 2023 року.

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Для порівняння, у 2021 році державні службовці подали 4 272 177 декларацій. Тоді НАЗК отримало 4695 повідомлень про несвоєчасне подання декларацій та 3805 повідомлень через неподання декларацій взагалі. Також було виявлено 46 випадків, коли посадовці не повідомляли своєчасно про суттєві зміни у своєму майновому стані.

В усіх випадках йшлося лише про тих службових осіб, які посідають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Опендатабот

Нагадуємо:

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Від початку повномасштабного вторгнення у зв'язку з воєнним станом своєчасне подання декларацій не контролювалося. Попри це, сам обов'язок посадовців звітувати про свій майновий стан та зміни в ньому скасовано не було.

Наразі в Україні поновили відповідальність та контроль за декларуванням чиновників — посадовці мають надати інформацію за перші два роки повномасштабної війни до кінця січня 2024 року. До того ж часу можна внести виправлення у декларації за 2022 та 2023 роки.

Станом на жовтень 2023 року вже було подано 52 203 виправлених декларацій.