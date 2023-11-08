У 2023 році світове виробництво вина буде найменшим за останні 60 років – OIV

фото: OIV

Екстремальні кліматичні умови - такі як ранні заморозки, зливи та посуха - суттєво вплинули на врожайність світового виноградарства: через це виробництво вина у 2023 році у всьому світі, ймовірно, буде приблизно на 7% нижчим, ніж торік.

Про це йдеться у заяві Міжнародної організації винограду та вина (OIV), яка проаналізувала інформацію з країн, на частку яких припадає 94% світового виробництва вина.

У доповіді, зокрема, йдеться, що очікується низький обсяг виробництва в ЄС.

"Італія та Іспанія фіксують значне зниження порівняно з 2022 роком через несприятливі погодні умови. Франція стає найбільшим світовим виробником у 2023 році з обсягом, що трохи перевищує середній п'ятирічний показник.

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Прогнози першого врожаю в США вказують на те, що обсяг виробництва буде не тільки вищим, ніж у 2022 році, але й вищим за середній показник, що спостерігався в останні роки", - йдеться у повідомленні.

У Південній півкулі обсяги виробництва вина, як очікується, будуть значно нижчими за показники 2022 року.

"Австралія, Аргентина, Чилі, Південна Африка та Бразилія сильно постраждали від несприятливих погодних умов. Єдиним винятком є Нова Зеландія - єдина країна, де рівень виробництва у 2023 році перевищить середній п'ятирічний показник", - кажуть в OIV.

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На основі інформації, зібраної по двадцяти дев'яти країнах, на які припадає 94% світового виробництва у 2022 році, світове виробництво вина (за винятком соків і сусла) у 2023 році оцінюється в діапазоні від 241,7 млн дал до 246,6 млн дал, а середня оцінка становить 244,1 млн дал.

Це на 7% менше, ніж у 2022 році, коли цей показник був нижчим за середній.

"Однак до цьогорічного показника слід ставитися з обережністю, оскільки все ще існують великі країни, такі як Китай, інформація про які поки що недоступна. Крім того, висока волатильність обсягів видобутку, що спостерігається протягом останніх років як на рівні країн, так і на регіональному рівні, робить прогнозування ще більш складним", - зауважують в організації.

Там додають, що прогнозований обсяг виробництва буде найменшим з 1961 року (214 млн га), і навіть нижчим за історично малий обсяг виробництва 2017 року (248 млн га).

"Цей негативний сценарій можна пояснити значним спадом виробництва в основних країнах-виробниках вина в обох півкулях. У той час як у Південній півкулі Австралія, Аргентина, Чилі, Південна Африка та Бразилія зафіксували річні коливання від -10% до -30%, у Північній півкулі Італія, Іспанія та Греція - країни, які найбільше постраждали від несприятливих кліматичних умов під час вегетаційного сезону.

Лише в США та кількох країнах ЄС, таких як Німеччина, Португалія та Румунія, кліматичні умови були сприятливими, що дозволило досягти середніх або вищих за середні обсягів врожаю", - резюмували в OIV.

Економічна правда