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Україна отримає від Світового банку $700 мільйонів гранту на підтримку аграріїв

Середа, 8 листопада 2023, 10:55 - Олексій Павлиш
 
фото: мінагрополітики

Мінагрополітики та Світовий банк уклали грантову угоду у рамках проєкту ARISE, який передбачає надання Україні 700 млн доларів США на підтримку сільського господарства.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що документи підписали міністр агрополітики Микола Сольський та голова Представництва Світового банку в Україні Геворг Саркісян.

За словами міністерства, гроші будуть спрямовані на реалізацію двох компонентів проєкту ARISE:

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  • фінансове забезпечення програми "Доступні кредити 5-7-9" для с/г виробництва та харчової переробки;
  • надання грантової допомоги малим сільськогосподарським виробникам, а саме користувачам земельних ділянок та тим, хто спеціалізується на розведенні корів, кіз або овець.

При цьому реалізація проєкту запланована на 2023 та 2024 роки.

Економічна правда

Мінагрополітики Світовий банк гроші аграрії
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