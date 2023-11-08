Google тепер показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome

Браузер Google Chrome додав швидкий спосіб дізнатися, скільки памʼяті використовує кожна вкладка. Така функція доступна на Mac, Windows, ChromeOS тощо.

Про це пише 9to5Google.

Щоб перевірити використання памʼяті, потрібно навести курсор на вкладку. Ця функція допомагає побачити, які сторінки найбільше навантажують вашу систему.

Окрім назви сторінки та домену, вікно, яке зʼявляється, якщо навести курсор на сторінку на панелі вкладок, тепер показує "Використання памʼяті". Наприклад, домашня сторінка Google займає 44 мегабайта памʼяті.

Реклама:

Для того, щоб користуватися цією функцією, потрібно оновити браузер до останньої версії.

Нагадаємо:

Нещодавно Google оголосив, що ключі доступу, які компанія ще з травня 2023 року позиціонує як "початок кінця" для звичних паролів, стають методом входу за замовчуванням для всіх користувачів.

Реклама:





