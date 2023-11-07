Логістичний гігант DHL підвищив вартість послуг у РФ на 35% після невдачі з продажем бізнесу

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Один із найбільших логістичних операторів у світі, DHL, з 1 листопада підвищив у Росії тарифи на доставку, додаткові послуги та збори, а також послуги з митного декларування в середньому на 35%.

Про це пише РБК з посиланням на лист, який компанія надіслала своїм клієнтам. Раніше DHL не вдалося продати свій бізнес у Росії, а її конкуренти - FedEx і UPS - повністю припинили роботу в країні.

У листі йдеться, що "відповідно до глобальної політики ціноутворення компанія DHL Express щорічно переглядає вартість послуг".

DHL індексувала тарифи на початку 2023 року, але як саме вони змінювалися, у компанії не уточнювали. За словами учасників ринку, раніше DHL щорічно індексувала ціни максимум на 10%.

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У пресслужбі російської DHL (АТ "ДХЛ Інтернешнл") пояснили, що рівень індексації варіюється від країни до країни залежно від місцевих умов.

На сайті компанії вказано, що розцінки за доставку країнами в розрахунку за 1 кг вантажу залишилися такими ж, як раніше, зросла вартість супутніх послуг. Зокрема, доставка в країни підвищеного ризику подорожчала на 64,6%, до 2880 рублів; надбавка за нестандартні габарити вантажу зросла на 37%, до 4800 рублів за одне місце.ї

Транспортування літієвих батарей (перевозяться тільки у вантажних літаках) збільшилося в ціні на 72%, до 2000 рублів.

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Раніше DHL скоротила обсяг послуг, що надаються в Росії - з осені минулого року вона обслуговує тільки перевезення за кордон. У звіті материнської компанії за 2022 рік йдеться, що компанія збиралася продати місцевий бізнес, але через зміну умов продажу це "стало неможливо". Підрозділ DHL з експрес-доставки продовжує постачання в Росію "гуманітарних і дипломатичних відправлень", йшлося у звіті.

Виручка "ДХЛ Інтернешнл" (основна юрособа в Росії) у 2022 році знизилася на 50% порівняно з 2021 роком, до 9,5 млрд рублів, а чистий прибуток - на 93%, до 158 млн рублів, свідчать дані сервісу Rusprofile.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що логістичний гігант DHL з 1 вересня 2022 року відмовився від усіх внутрішніх транспортних послуг у Росії.

Економічна правда