Колишній гендиректор "Укроборонпрому" запустив завод з виробництва бруківки у США

Колишній генеральний директор "Укроборонпрому" Роман Романов, який очолював державний концерн у 2014–2018 роках, заснував завод з виробництва бруківки у США.

Про це пише Forbes Україна.

"Неподалік від лижного курорту Поконо, за понад 100 км від Нью-Йорка, четверо українців заснували індустріальний парк Pocono Industrial. У липні на території кластера запрацював перший резидент – завод із виробництва бруківки", – йдеться в повідомленні.

У 2021 році Роман Романов та його партнери придбали ділянку площею 22 га на кордоні Пенсильванії та Нью-Йорка за 1,25 млн доларів. Ділянка приваблює тим, що неподалік є поклади щебеню, який використовується у виробництві бруківки.

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Вартість проєкту будівництва заводу Orange Pavers становить 15 млн дол. Загалом підприємці інвестували 3 млн дол власних коштів, ще 12 млн дол залучили в Dime Bank за програмою Small Business Administration.

Завод у Поконо виробляє 4800 кв. м бруківки за зміну. На першому етапі на заводі працюватиме до 70 робітників, а в майбутньому їхня кількість збільшиться до 250 осіб.

Роман Романов в Orange Pavers відповідає за виробничі процеси. Гендиректором заводу є 37-річний Віктор Колесник, співзасновник Build Now NYC і Pennsylvania Properties.

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Також Євген Лисий, який має девелоперські проєкти у США, займається звʼязками з органами влади, оформленням документації. І Євген Чернецький, засновник будівельної компанії "Контактінвест", в Orange Pavers займається фінансами.

Економічна правда.