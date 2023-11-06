Всі розділи
Укр / Рус

Податкова підрахувала, скільки бізнесів українці відкрили або ліквідували за кордоном з 2022

Понеділок, 6 листопада 2023, 20:27 - Анастасія Жарикова

Резиденти України з початку 2022 року набули у власність, або ліквідували 6721 іноземних компаній.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Зазначається, що з початку 2022 року до Державної податкової служби надійшло 6721 повідомлення про набуття у власність, реєстрацію та продаж/ліквідацію іноземної контрольованої компанії або утворення без статусу юридичної особи (фонди, трасти).

З них 6430 – від фізичних осіб – резидентів України та 291 – від юридичних осіб – резидентів України. 

Реклама:

Основними країнами, в яких резиденти України набули або відчужили частки в іноземній юридичній особі, майнових прав на частку в активах, доходу чи прибутку утворення без статусу юридичної особи є:

  • Польща – 33 %;
  • Велика Британія – 15 %;
  • США – 13 %;
  • Кіпр – 11 %;
  • Естонія – 7 %;
  • інші країни – 21 %.

Банки, фінустанови та інші контролюючі органи на адресу Податкової направили 9881 повідомлення про факти, що свідчать про володіння фізичною (юридичною) особою – резидентом України часткою в іноземній юридичній особі.

 
ДПС

Економічна правда

Реклама:
компанії Податкова
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
"Українські розподільні мережі" отримали державні частки ще 5 обленерго 6 листопада 2023, 20:02
Понад 120 британських компаній визнали, що порушили санкції проти РФ - FT 6 листопада 2023, 19:29
Французька Verney-Carron поставить Україні зброї на 36 мільйонів євро 6 листопада 2023, 18:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті