Податкова підрахувала, скільки бізнесів українці відкрили або ліквідували за кордоном з 2022
Резиденти України з початку 2022 року набули у власність, або ліквідували 6721 іноземних компаній.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
Зазначається, що з початку 2022 року до Державної податкової служби надійшло 6721 повідомлення про набуття у власність, реєстрацію та продаж/ліквідацію іноземної контрольованої компанії або утворення без статусу юридичної особи (фонди, трасти).
З них 6430 – від фізичних осіб – резидентів України та 291 – від юридичних осіб – резидентів України.
Основними країнами, в яких резиденти України набули або відчужили частки в іноземній юридичній особі, майнових прав на частку в активах, доходу чи прибутку утворення без статусу юридичної особи є:
- Польща – 33 %;
- Велика Британія – 15 %;
- США – 13 %;
- Кіпр – 11 %;
- Естонія – 7 %;
- інші країни – 21 %.
Банки, фінустанови та інші контролюючі органи на адресу Податкової направили 9881 повідомлення про факти, що свідчать про володіння фізичною (юридичною) особою – резидентом України часткою в іноземній юридичній особі.
Економічна правда