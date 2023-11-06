Податкова підрахувала, скільки бізнесів українці відкрили або ліквідували за кордоном з 2022

Резиденти України з початку 2022 року набули у власність, або ліквідували 6721 іноземних компаній.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Зазначається, що з початку 2022 року до Державної податкової служби надійшло 6721 повідомлення про набуття у власність, реєстрацію та продаж/ліквідацію іноземної контрольованої компанії або утворення без статусу юридичної особи (фонди, трасти).

З них 6430 – від фізичних осіб – резидентів України та 291 – від юридичних осіб – резидентів України.

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Основними країнами, в яких резиденти України набули або відчужили частки в іноземній юридичній особі, майнових прав на частку в активах, доходу чи прибутку утворення без статусу юридичної особи є:

Польща – 33 %;

Велика Британія – 15 %;

США – 13 %;

Кіпр – 11 %;

Естонія – 7 %;

інші країни – 21 %.

Банки, фінустанови та інші контролюючі органи на адресу Податкової направили 9881 повідомлення про факти, що свідчать про володіння фізичною (юридичною) особою – резидентом України часткою в іноземній юридичній особі.

ДПС

Економічна правда

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