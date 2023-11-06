Фонд держмайна виставив на приватизацію склади поблизу одеського ринку "7-й кілометр"

ФДМУ

Регіональне відділення Фонду держмайна в Одеській та Миколаївській областях оголосило аукціон з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства "ТВК", який являє собою складські приміщення поблизу легендарного одеського ринку "7-й кілометр".

Про це йдеться в повідомленні Фонду держмайна.

"Об'єкт приватизації розташований в економічно-привабливому районі міста Одеса, на території суміжній Промисловому ринку 7 кілометр", - зазначають в ФДМУ.

Стартова ціна об’єкту - 208,232 млн грн.

Реклама:

Комплекс є готовим працюючим бізнесом з обсягом продукції понад 30 млн грн на рік. Основним видом діяльності ДП є складсько-торговельні послуги.

Об'єкт складається з торговельно-складських та адміністративних приміщень, загальною площею 35 368,5 кв. м. Зокрема, 17 торговельно-складських приміщень в середньому по 2 тис. кв. м кожне.

Огороджена територія підприємства розташована на земельній ділянці площею 6,5 га

Реклама:

Онлайн-аукціон заплановано у системі Прозорро.Продажі 29 листопада 2023 року.

Окрім вартості об’єкта переможець аукціону повинен буде сплатити 12,17 млн грн кредитних зобов'язань підприємства.

Нагадуємо:

Ринок "7-й кілометр" (офіційна назва — ТОВ "Промтоварний ринок") — один з найбільших у Східній Європі. Розташований в Овідіопольському районі Одеської області.