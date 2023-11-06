Колонію на Вінничині перепрофілюють на табір для військовополонених: Кабмін виділив кошти
Кабмін виділив 3,2 млн грн на перепрофілювання Могилів-Подільської колонії в табір для тримання військовополонених.
Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів №1005 від 3 листопада 2023 року.
Згідно з розпорядженням, Міністерство юстиції отримає 3,198 млн грн для здійснення заходів із перепрофілювання державної установи "Могилів-Подільська виправна колонія (№114)" Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань на табір для тримання військовополонених.
До 28 грудня Мінекономіки, Мінфін та Держказначейство мають відзвітувати про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.
Нагадуємо:
Могилів-Подільську виправну колонію (№114) було утворено в 1983 році як виховно-трудовий профілакторій. Установу виконання покарань було розташовано на території та у казармах колишнього артилерійського полку, із лімітом наповнення 300 осіб.
У 1992 році профілакторій було реорганізовано в установу виконання покарань посиленого режиму із лімітом наповнення 300 осіб.
У 2004 році Могилів-Подільська виправна колонія була перепрофільована на установу середнього рівня безпеки.
На підприємстві установи виготовляється продукція з металопрокату, каменю, продукція цеху деревообробки, шиття одягу, товари народного вжитку та будівельні матеріали.