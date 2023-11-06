Побоювання рецесії в єврозоні посилюються через спад ділової активності

Спад ділової активності в єврозоні в жовтні прискорився, оскільки попит у домінуючій галузі послуг ще більше ослаб, що свідчить про зростання ймовірності рецесії.

Про це повідомляє Reuters.

Офіційні дані показали, що економіка впала на 0,1% у третьому кварталі, а підсумковий індекс менеджерів із закупівель (PMI) у понеділок за жовтень показав, що блок увійшов до останнього кварталу 2023 року на задній план.

Індекс PMI у жовтні впав до 46,5 з вересневих 47,2, що є найнижчим показником з листопада 2020 року, коли на більшій частині континенту було посилено обмеження щодо COVID-19.

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Це було нижче позначки 50, що відокремлює зростання від скорочення п’ятий місяць поспіль, і збігалося з попередньою оцінкою.

"Остаточні PMI, оприлюднені сьогодні, підтвердили попередні оцінки та узгоджуються з нашим прогнозом про те, що ВВП єврозони знову скоротиться в четвертому кварталі", — сказав Адріан Преттеджон з Capital Economics.

Виробнича діяльність продемонтрувала, що кількість нових замовлень скорочується одним із найшвидших темпів з моменту збору даних у 1997 році.

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Схожа картина була і для послуг, і індекс нового бізнесу, вимірювач попиту, був найнижчим з початку 2021 року, оскільки споживачі-боржники, відчуваючи тиск через підвищення цін і збільшення вартості позик, "тримали руки в кишенях".

Активність у сфері послуг у Німеччині, найбільшій економіці Європи, знову знизилася в жовтні на тлі постійного зниження попиту, тоді як у Франції вона знову скоротилася.

Італійська діяльність у сфері послуг скоротилася третій місяць поспіль із найшвидшими темпами за рік, але Іспанія пережила цю тенденцію, і минулого місяця її сектор послуг зріс дещо швидшими темпами.

Економічна правда