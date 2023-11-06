З початку року кількість держслужбовців скоротилась на понад 5 тисяч

З січня по вересень цього року фактична чисельність працівників органів державної скоротилася на 5,3 тисяч осіб до 170,5 тисяч осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Найбільше зменшилась кількість працівників:

Державної податкової служби (-2,1 тис. осіб);

апаратів місцевих та апеляційних судів (-765 осіб);

Держпродспоживслужби (-731 особи);

Держгеокадастру (-546 осіб);

Держказначейства (-538 осіб).

Водночас збільшилась чисельність працівників Пенсійного фонду (+1,5 тис. осіб), Мін’юсту (+586 осіб), БЕБ (+346 осіб).

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"В умовах воєнного стану актуальним залишається проведення реформи держуправління в частині перегляду функцій тих чи інших державних органів та оптимізації чисельності за результатами функціонального аналізу. Максимально ефективне використання ресурсу держави – це пріоритет, що стосується і системи державного управління", - зазначив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Відомство спільно з іншими органами влади працює над оновленням підходів щодо оплати праці державних службовців, зокрема шляхом запровадження системи грейдів, яка має підвищити ефективність системи оплати праці у державному секторі.

У Мінфіні додали, що з огляду на це, у 2024 році передбачено нові підходи до реалізації моделі оплати праці державних службовців на основі класифікації посад державної служби для запровадження прозорих та справедливих умов оплати їх праці.

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Загалом в органах державної влади станом на кінець ІІІ кварталу 2023 року без урахування сектору безпеки і оборони функціонує Секретаріат КМУ та 17 міністерств, 20 служб, 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється Урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

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Економічна правда