Недостатня фіндопомога Україні призведе до негативних економічних наслідків для всієї Європи - Марченко

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Недостатня міжнародна фінансова допомога у 2024 призведе до негативних економічних наслідків не тільки для України, а й для всієї Європи.

Про це в інтерв'ю для Politico заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Збереження фінансової допомоги від країн ЄС та інших партнерів у наступному році є життєво важливим. Якщо ми не матимемо достатньо ресурсів для фінансування дефіциту держбюджету, це призведе до негативних економічних наслідків не тільки для України, а й для всієї Європи", — зазначив Міністр фінансів.

За його словами, така ситуація може спричинити підвищення цін на продукти харчування та енергоносії, збільшити рівень бідності й, імовірно, кількість українців, які тимчасово переїдуть до країн ЄС також зросте.

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Сергій Марченко наголосив, що внутрішні доходи держбюджету у повному обсязі спрямовуються на військову кампанію, водночас кошти міжнародних донорів фінансують найбільш нагальні соціальні та гуманітарні бюджетні потреби.

"Ми не можемо допустити затримку у допомозі", — зазначив Сергій Марченко.

"Ми готові до дискусій з партнерами для пошуку практичних рішень, щоб пришвидшити надання фінансової допомоги. Ми віддані впровадженню необхідних структурних реформ, які вже визначено у співпраці з ЄС, США та МВФ, проте ми також відкриті до нових обговорень" - додав він.

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Як повідомляють в Мінфіні, станом на зараз вже є запевнення від деяких партнерів щодо продовження фінансової допомоги у 2024 році, а саме від Японії та Великобританії, проте незабезпечені бюджетні потреби залишаються на високому рівні.

Нагадуємо:

Минулого тижня палата представників США схвалила законопроєкт про надзвичайну допомогу Ізраїлю на суму 14,3 мільярда доларів, без згадки України.

Президент США Джо Байден раніше пообіцяв накласти вето на цей документ.

Раніше передбачалося, що допомога Україні й Ізраїлю буде виділена одним пакетом.