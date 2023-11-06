В електронну систему "єЧерга" відтепер можуть записатися лише верифіковані авто

Система для перетину кордону "єЧерга" поглиблює інтеграцію з Держмитслужбою - тепер записатися можуть лише верифіковані автомобілі.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

"Цього тижня розширено обмін інформацією з базою даних Державної митної служби України. Тепер Система єЧерга в автоматизованому режимі порівнює номер вантажівки та країну її реєстрації з інформацією, яка була внесена при перетині кордону", - йдеться в повідомленні.

В Укртрансбезпеці пояснили, що таким чином в електронній черзі залишаються тільки верифіковані машини, а введені зміни запобігатимуть зловживанням з чергою.

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Так, створити запис в єЧерзі можна:

лише за умови, що машина знаходиться в Україні в момент запису в чергу;

тільки якщо машина, номер і країна реєстрації були вказані достовірно;

якщо система може верифікувати дані про машину.

Нагадуємо:

У найбільшому вантажному пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" у рамках проєкту "єЧерга" розпочали тестування камер автоматичної фіксації.

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Економічна правда