В електронну систему "єЧерга" відтепер можуть записатися лише верифіковані авто
Система для перетину кордону "єЧерга" поглиблює інтеграцію з Держмитслужбою - тепер записатися можуть лише верифіковані автомобілі.
Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.
"Цього тижня розширено обмін інформацією з базою даних Державної митної служби України. Тепер Система єЧерга в автоматизованому режимі порівнює номер вантажівки та країну її реєстрації з інформацією, яка була внесена при перетині кордону", - йдеться в повідомленні.
В Укртрансбезпеці пояснили, що таким чином в електронній черзі залишаються тільки верифіковані машини, а введені зміни запобігатимуть зловживанням з чергою.
Так, створити запис в єЧерзі можна:
- лише за умови, що машина знаходиться в Україні в момент запису в чергу;
- тільки якщо машина, номер і країна реєстрації були вказані достовірно;
- якщо система може верифікувати дані про машину.
Нагадуємо:
У найбільшому вантажному пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" у рамках проєкту "єЧерга" розпочали тестування камер автоматичної фіксації.
Економічна правда