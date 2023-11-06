"Ми готуємося до найгіршої зими в історії" - Кулеба

Україна намагається захистити свої електростанції від обстрілів якомога краще, але готується до найгіршої зими у своїй історії.

Про це в інтерв'ю Die Welt заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Ця заява прозвучала в контексті слів міністра про те, що Україна вже не сподівається на передачу ФРН далекобійних Taurus.

"Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо Taurus, але отримаємо системи ППО. ", - сказав Кулеба.

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За словами міністра, Україна намагається захистити свої електростанції якомога краще.

"Але росіяни вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами", - додав він.

Кулеба підкреслив, що Україна опинилася в тіні війни в Газі і втрачає фокус.

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"Але для Європи, як і раніше, все поставлено на карту", - зазначив він.

Нагадуємо:

2 листопада Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Він охоплює різноманітне обладнання - від бронемашин до захисних окулярів.

Минулого місяця німецький уряд повідомив про допомогу ЗРК IRIS-T.