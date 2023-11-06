Окупанти повністю знищили заповідну зону Джарилгацького нацпарку та два водно-болотних угіддя

Внаслідок російської збройної агресії повністю знищено степову ділянку Джарилгацького національного природного парку та ще низки об'єктів заповідного фонду України.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Так, окупованими на сьогодні лишаються 514 об’єктів природно-заповідного фонду площею 0,80 мільйона гектарів. Війною уражено понад 20% природоохоронних територій України.

За повідомленням Міндовкілля, знищено всю заповідну зону - найціннішу степова ділянка Джарилгацького національного природного парку. Це 1588 га.

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Практично знищені два водно-болотних угіддя міжнародного значення: "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури" та "Заплава Сім Маяків".

Загалом уражено 812 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 0,9 мільйона гектарів.

Під загрозою знищення опинилися 2,9 мільйона гектарів територій Смарагдової мережі — 160 територій, що є частиною природоохоронної мережі Європи та охороняються у межах законодавства ЄС та Ради Європи.

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У зоні ризику перебувають 17 водно-болотних угідь міжнародного значення (під охороною Рамсарської конвенції), які мають статус завдяки їх унікальному біорізноманіттю.

Пошкоджено місця існування видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України, Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі.

"Цей перелік та масштаби втрат можуть зростати, адже на частині територій України досі тривають бойові дії, а решта перебуває під окупацією чи очікує на розмінування", - наголошують в Міндовкілля.

Нагадуємо:

6 листопада відзначається Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни.