У Держдумі РФ готують законопроєкт про видачу росіянам "східноукраїнського гектара"

У Держдумі готують законопроект, що передбачає виділення росіянам на окупованих територіях "східноукраїнського гектара".

Про це "Коммерсанту" розповів ініціатор проекту, ватажок партії "Родіна" Алєксєй Журавльов.

За його словами, це буде нова програма за аналогією з раніше введеними "далекосхідним" і "арктичним" гектарами.

Йдеться про отримання земельних ділянок в окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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За підрахунками ініціаторів законопроєкту, може йтися про 100 млн га окупованих земель.

У пріоритетному порядку землю планують виділяти учасникам війни в Україні.

"Пропоную розподіляти території між тими, хто безпосередньо брав участь у їхньому звільненні", - заявив росіянин.

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Ініціатива Журавльова перебуває на стадії розробки.

Нагадуємо:

Україна вже звільнила 50% захоплених РФ з лютого 2022 року територій. У США вважають, що контрнаступ України триватиме ще принаймні кілька місяців.